Novacyt lance deux nouveaux tests PCR covid

(Boursier.com) — Novacyt annonce le lancement de deux nouveaux tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), qui viennent enrichir ses gammes de produits genesig COVID-19 et SNPsig SARS-CoV-2 destinés à la détection des variants. genesig COVID-19 3G est un test tri-génique bénéficiant du marquage CE détectant les gènes cibles ORF1ab, M et S du SARS-CoV-2, permettant ainsi de répondre à certaines exigences internationales en matière de tests, notamment le certificat d'aptitude au vol, le certificat de dépistage et les réglementations de la Food and Drug Administration des Etats-Unis. SNPsig EscapePLEX SARS-CoV-2 est un panel de tests en un seul kit, le premier à être commercialisé, capable de détecter les quatre mutations les plus critiques du SARS-CoV-2 actuellement identifiées, combiné à un test de confirmation à deux gènes pour la COVID-19. Le kit de recherche (RUO) détecte les mutations 'd'échappement' biologiquement significatives E484K, K417N, K417T et P681R, présentes dans les variants préoccupants Alpha, Beta, Gamma et Delta, et intègre également le test à deux gènes (ORF1ab et M) pour confirmer la détection du SARS-CoV-2.

La gamme de produits genesig de Novacyt est une gamme bien reconnue comprenant une gamme de kits PCR pour la détection de pathogènes. Le nouveau test tri-génique pour la COVID-19 a été développé en tenant compte de l'évolution rapide des besoins en matière de tests dictés par les mutations du SARS-CoV-2 et complète les tests existants du groupe à un et deux gènes et les tests à haut débit. Le groupe vise plus particulièrement à gagner des parts de marché mondial en pleine croissance du dépistage de la COVID-19 lié aux voyages, avec ce test à trois gènes. La gamme de produits SNPsig est initialement axée sur la détection des plus importantes mutations, VoC et variants du SARS-CoV-2 et comprend actuellement 13 tests. Le groupe estime que le test SNPsig EscapePLEX SARS-CoV-2 sera déterminant pour aider les cliniciens et les centres de santé publique du monde entier à identifier les mutations du SARS-CoV-2 qui peuvent avoir un impact sur la transmissibilité, l'immunité et la gravité de l'infection.