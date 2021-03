Novacyt lance des laboratoires de traitement mobiles pour le dépistage covid !

(Boursier.com) — Novacyt annonce l'expansion de son service VersaLab avec le lancement de laboratoires de traitement mobiles (MPL - Mobile Processing Laboratories) pour fournir des tests d'amplification en chaîne par polymérase rapides (PCR) sur site. Les tests seront effectués à l'aide d'écouvillons nasaux à mi-nez qui se sont révélés efficaces et bien tolérés par rapport aux écouvillons nasopharyngés plus invasifs dans l'analyse préliminaire de l'essai clinique de l'Université Queen Mary de Londres dans les maisons de soins, présenté par le groupe le 16 novembre 2020. VersaLab a été lancé en décembre 2020 pour soutenir le dépistage des maladies infectieuses dans le secteur privé, initialement axé sur la Covid-19. Cela a permis à Novacyt d'identifier un nombre croissant d'opportunités de tests mobiles au Royaume-Uni et à l'étranger dans le secteur privé.

Les laboratoires de traitement mobiles (MPL) de Novacyt seront entièrement équipés de son test PROmate et de ses instruments de test PCR q16. PROmate est le seul test Covid-19 PCR direct approuvé par le groupe de validation technique (TVG - Technical Validation Group) du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC). L'organisation des tâches du PROmate, qui comprend une phase tampon d'inactivation virale, permet aux laboratoires de traitement mobiles (MPL) de ne pas avoir besoin d'un laboratoire de catégorie 2 pour manipuler le virus vivant. Par conséquent, le coût des tests est réduit, de même que les risques associés à la manipulation du virus vivant dans une unité de test mobile. Cette organisation des tâches permet à Novacyt de fournir des résultats rapides aux patients en moins de 80 minutes. Novacyt est l'une des premières entreprises à proposer des unités de test mobiles permettant de fournir des résultats le jour même, sur site, en utilisant la sensibilité et la spécificité de référence de la technologie PCR.

Avec un pipeline d'opportunités actives, Novacyt pense que le développement des laboratoires de traitement mobiles (MPL) VersaLab pourrait offrir de nouvelles opportunités de croissance du chiffre d'affaires à long terme, à mesure que le secteur privé commence à prendre en charge le dépistage de la Covid-19 afin que les entreprises restent opérationnelles et efficaces. Novacyt teste les laboratoires de traitement mobiles (MPL) avec plusieurs partenaires d'essai privés (clients approuvés du programme gouvernemental test-to-release) sur différents sites au Royaume-Uni pour faciliter les déplacements internationaux.

Chaque laboratoire de traitement mobiles (MPL) est capable de traiter jusqu'à 900 échantillons de Covid-19 par jour, en fonction des besoins du client. Ce rendement permet de répondre à de nombreux cas d'utilisation tels que les tests sur les lieux de travail, dans les écoles et lors des événements sportifs et musicaux.

Novacyt est également en train de valider l'utilisation de son portefeuille SNPsig avec PROmate pour proposer une solution mobile capable de détecter la souche initiale du SARS-CoV-2 et d'identifier les variants préoccupants afin d'aider les prestataires de soins de santé à identifier rapidement l'apparition de surinfections dans des zones localisées.