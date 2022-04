Novacyt : la trésorerie au 31/12 s'élevait à 101,7 millions de livres sterling

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Novacyt s'élève à 95,8 millions de livres sterling en 2021, contre 277,2 millions de livres sterling en 2020, hors les 40,9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires liées au DHSC en 2021 dans le cadre d'un litige contractuel, comme annoncé précédemment, conformément aux prévisions de la direction.

Le chiffre d'affaires provenant des produits COVID-19 a représenté 86% du chiffre d'affaires total en 2021, contre 95% en 2020.

Passage significatif en 2021 des grands contrats centralisés vers des tests indépendants, axés sur les laboratoires privés et les organisations non gouvernementales (ONG) :

Le chiffre d'affaires des laboratoires privés a augmenté de 98% par rapport à l'année précédente, passant de 28,3 millions de livres sterling à 55,9 millions de livres sterling, dont 10,5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires provenant des ONG.

Les tests privés ont représenté 58% du chiffre d'affaires 2021 à 55,9 millions de livres sterling, contre 10% en 2020 à 28,3 millions de livres sterling.

Le Royaume-Uni représente 45% du chiffre d'affaires total en 2021 à 42,7 millions de livres sterling contre 79% en 2020 à 219,4 millions de livres.

La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 101,7 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2020, et le Groupe reste sans dette.

Faits importants postérieurs à la période de référence

Approbations supplémentaires de produits dans le cadre du règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire relatif aux dispositifs médicaux (approbations de dispositifs de test pour les coronavirus) (amendement) ("CTDA"), y compris le test PROmate COVID-19 2G Real-Time PCR en février et le test PROmate COVID-19 1G (q32) Real-Time PCR en avril. Le PROmate COVID-19 1G (q16 et q32) reste dans le cadre national de microbiologie.

Comme communiqué en janvier 2022, Novacyt a commencé une revue stratégique de ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts. A l'issue de cet examen, Novacyt propose d'abandonner ces deux activités. Il est prévu que la fermeture de ces activités soit neutre en termes de trésorerie en 2022.

Le 30 mars 2022, Novacyt a obtenu un brevet essentiel concernant le gène ORF1a/b, qui donnera lieu à un crédit d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices futurs et qui est antidaté à la date de soumission initiale du brevet en octobre 2020.

Le 25 avril 2022, le Groupe a été informé que le DHSC avait émis une réclamation contre Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 millions de livres sterling en rapport avec ce second contrat d'approvisionnement, annoncé le 29 septembre 2020. Le montant de la réclamation correspond globalement au chiffre d'affaires contesté du quatrième trimestre 2020, comme annoncé précédemment par le Groupe.

Principaux éléments de la stratégie