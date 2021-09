Novacyt : la Trésorerie au 30 juin était de 77,2 M£

(Boursier.com) — Novacyt a publié un Chiffre d'affaires consolidé non audité de 54 millions de livres sterling (S1 2020 : 63,3 millions de livres sterling), excluant 40,8 millions de livres sterling de chiffre d'affaires liés au DHSC au premier semestre. Le chiffre d'affaires hors DHSC progresse de 20% pour atteindre 54 millions de livres sterling (S1 2020 : 44,8 millions de livres sterling), soutenu par la croissance du marché des tests dans le secteur privé au Royaume-Uni.

Le groupe a comptabilisé un coût des ventes exceptionnel de 35,8 millions de livres sterling dans le cadre du conflit contractuel avec le DHSC afin de déprécier les stocks et de mettre fin aux accords d'approvisionnement que le Groupe avait conclu en prévision d'une demande accrue du DHSC et de comptabiliser le coût des produits fournis au DHSC en 2021 qui n'ont pas été payés.

La marge brute du Groupe avant éléments exceptionnels est de 71%, ce qui a permis de dégager une marge brute de 38 millions de livres sterling. Après coût des ventes exceptionnel lié au DHSC, la marge brute tombe à 4%, soit une marge brute de 2,3 millions de livres sterling. L'EBITDA ajusté du Groupe est de 23,2 millions de livres sterling avant éléments exceptionnels (S1 2020 : 43,1 millions de livres sterling).

La perte d'exploitation ressort à 13,6 millions de livres sterling, contre un résultat de 42,2 millions de livres sterling au premier semestre 2020, en raison du coût exceptionnel des ventes et de la réduction de valeur des stocks. La perte après impôts est de 12,7 millions de livres sterling, contre un résultat de 35,1 millions de livres sterling au premier semestre 2020.

La Trésorerie au 30 juin 2021 était de 77,2 millions de livres sterling et aucune dette.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, a déclaré : "En 2021, Novacyt a continuellement répondu présent face à l'évolution constante de la pandémie mondiale de la COVID-19. Nous avons lancé 18 nouveaux produits COVID-19 depuis le début de l'année 2021 et pensons que Novacyt continuera à jouer un rôle majeur dans les tests COVID-19 jusqu'en 2022. Nous restons également déterminés à renforcer de notre position à long terme et exécuter notre stratégie en construisant nos plateformes de produits et d'instruments et en développant notre infrastructure commerciale qui nous permettrons de croître au-delà de la COVID-19. Je souhaite profiter de ma dernière présentation de résultats en tant que Directeur général de Novacyt pour affirmer que diriger cette entreprise et travailler aux côtés de tant de personnes talentueuses qui ont oeuvré sans relâche face à cette pandémie inédite est un privilège et un honneur. Je pense que Novacyt est mieux positionnée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, grâce aux capacités développées au cours des dernières années. Je suis immensément fier de ce que nous avons accompli et je suis convaincu que la société continuera à se développer et à consolider sa place en tant qu'acteur mondial majeur du diagnostic."