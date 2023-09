Novacyt : La position de trésorerie au 30 juin s'élevait à 81,7 M£

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste international du diagnostic clinique, annonce ses résultats intermédiaires non audités pour le semestre clos le 30 juin 2023. Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre 2023 est de 3,3 millions de livres, dont 0,5 million £ liés à la COVID-19 (premier semestre 2022 : 16,5 millions £, dont 13 £ millions liés à la COVID-19).

Le chiffre d'affaires du portefeuille non-COVID-19 s'élève à 2,8 millions £, représentant 85% du chiffre d'affaires total (S1 2022 : 3,5 millions £). Comme indiqué précédemment, le S1 2022 est un comparateur élevé, en particulier dans les ventes d'instrumentation liées aux ventes COVID-19. Les revenus non liés à la COVID-19 continuent de croître, avec une croissance de 3% au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre et de 10% par rapport au quatrième trimestre 2022.

La marge brute du groupe est passée à 50% (1,7 millions de livres sterling) au S1 2023 (S1 2022 : 24% (4 millions de livres sterling)), en raison de la baisse des dépréciations de stocks, mais reste impactée par de nouvelles provisions sur les stocks en raison de ventes liées à la COVID-19 plus faibles que prévu.

Les dépenses d'exploitation du Groupe ont diminué de 4,1 millions de livres sterling pour s'établir à 7,0 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 11,1 millions de livres sterling au premier semestre 2022.

La perte d'EBITDA du Groupe avant dépenses exceptionnelles a été réduite à 5,4 millions de livres sterling au premier semestre 2023 (S1 2022 : perte de 7,1 millions de livres sterling). La perte après impôts a été réduite à 8,3 millions de livres sterling au S1 2023 (S1 2022 : 8,7 millions de livres sterling).

La position de trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 81,7 millions de livres (exercice 2022 : 87 millions de livres) et l'entreprise reste sans dette.

L'acquisition de la totalité du capital social de Yourgene le 8 septembre 2023 pour un montant de 16,7 millions de livres sterling, a été réglée en numéraire.

James McCarthy, directeur général du groupe Novacyt, commente : "La société reste concentrée sur le renforcement de ses activités de base afin d'assurer une croissance durable à long terme et de créer une société mondiale de diagnostic clinique de premier plan. L'acquisition de Yourgene a été une étape stratégique importante qui nous a permis de gagner en dimension et de diversifier notre portefeuille de produits. Cela nous permettra de renforcer notre activité de diagnostic au niveau mondial, et sera un facteur essentiel pour accélérer la croissance durable de l'entreprise à l'avenir."