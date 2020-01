Novacyt : l'Ebitda 2019 sera inférieur à celui de 2018

Novacyt : l'Ebitda 2019 sera inférieur à celui de 2018









(Boursier.com) — Novacyt dévoile un chiffre d'affaires consolidé d'environ 13,1 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2019, soit une baisse de 5% et de 6% à change constant. Hors Clinical Lab qui a été cédé en juillet 2019, le chiffre d'affaires affiche un retrait de 2% (3% à change constant). En raison des longs délais de fabrication, il était difficile de parvenir à une reprise significative dans les dernières semaines de 2019, étant donné que le financement n'a été achevé qu'en novembre 2019. Avec la baisse des échanges, la direction s'attend maintenant à ce que l'EBITDA de l'année entière soit inférieur à celui de l'année précédente.

Novacyt a commencé l'année 2020 avec un carnet de commandes nettement plus élevé qu'à la même époque l'année dernière. Lab21 Products a des commandes d'un montant de 1,6 million d'euros à la fin de l'année. Sur ces commandes, 1,3 million d'euros n'ont pas pu être livrés en raison de problèmes de fonds de roulement et de chaîne d'approvisionnement et devraient être honorés au cours du premier semestre 2020.

Depuis l'annonce d'un nouveau prêt à terme et l'annulation de la facilité d'obligations convertibles en novembre 2019, Novacyt a commencé à investir des fonds dans la relance de sa chaîne d'approvisionnement. Le management s'attend à ce que cela prenne la majeure partie du premier semestre de 2020 pour rétablir complètement la production manufacturière et les niveaux de stocks normaux.

Au 31 décembre 2019, le groupe détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 1,8 million d'euros (2018 : 1,1 million d'euros).

En 2020, la direction continuera à se concentrer sur l'augmentation des marges brutes et de la rentabilité de l'EBITDA tout en gérant soigneusement le fonds de roulement pour rétablir les niveaux de stock et assurer une croissance durable des revenus. Les économies prévues sur les frais généraux permettront non seulement d'améliorer la rentabilité, mais aussi d'allonger la piste de trésorerie de la société et d'investir davantage dans la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement, qui devrait être achevée d'ici le milieu de l'année 2020.

La vente des actifs résiduels de NOVAprep pourrait générer des liquidités supplémentaires au cours du premier semestre de l'année, ce qui permettrait d'augmenter le fonds de roulement. Des négociations sont actuellement en cours avec différentes parties pour vendre les instruments restants et également une partie de la propriété intellectuelle résiduelle suite à la vente réussie de certains actifs à Algimed Trade Ltd en décembre 2019 pour 0,4 ME plus les redevances.