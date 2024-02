Novacyt : Inex Innovate renonce à l'achat de Yourgene

(Boursier.com) — Novacyt SA a été officiellement informée par Inex Innovate Pte Ltd de sa décision de mettre fin aux discussions concernant l'acquisition de Yourgene Health Taiwan Co Ltd, comme annoncé à l'origine par Yourgene Health plc (Yourgene) le 13 juin 2023.

En conséquence, les activités du laboratoire taïwanais de Yourgene resteront dans le giron du groupe Novacyt.

Le Conseil d'administration estime : "La non-cession n'a pas d'impact et continuera à évaluer un certain nombre d'options relatives à l'avenir des activités du laboratoire taïwanais qui présentent les meilleurs atouts pour toutes les parties prenantes".