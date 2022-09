Novacyt flambe avec les spéculations

(Boursier.com) — Novacyt bondit de plus de 25% désormais à 1,07 euro dans un volume épais représentant près de 1% du capital. En l'absence d'élément tangible expliquant ce rallye, on peut imaginer que certains investisseurs audacieux font le parallèle avec le dossier Theradiag (+58,6%), qui va faire l'objet d'une OPA de son actionnaire à 25,07% Biosynex. Biosynex est justement également actionnaire de Novacyt depuis le mois de février. Le groupe avait notifié en juillet une participation de 4,49%.

Biosynex, dont les résultats s'étaient envolés durant la pandémie, a pris des participations diverses. La semaine dernière, le groupe a aussi annoncé l'acquisition de la société Bigix Pharma en Italie, qui distribue différentes gammes de produits dans le segment du matériel médical et avait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,9 ME.

La trésorerie à fin décembre 2021 de Biosynex s'élevait à 132 ME contre 36,8 ME à fin décembre 2020, faisant ressortir un niveau de cash net à 96,8 ME. "Ces liquidités abondantes permettent au groupe d'investir dans de nouveaux développements et de disposer des moyens nécessaires pour réaliser de futures opérations de croissance externe", avait indiqué Biosynex en mars... L'opération Theradiag annoncée vendredi valorise sa dernière proie plus de 30 millions d'euros. L'offre représente un montant total en numéraire, pour les actions Theradiag, d'environ 22,4 millions d'euros, en supposant un taux d'apport des actions Theradiag que Biosynex ne détient pas de 100%.

La capitalisation actuelle de Novacyt est quant à elle de 75 millions d'euros.