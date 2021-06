Novacyt : extension du portefeuille de tests COVID-19 à flux latéral PathFlow

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste international du diagnostic clinique, s'apprête à lancer deux tests à flux latéral (LFT) PathFlow de détection des antigènes de la COVID-19 afin de renforcer le portefeuille COVID-19 du Groupe et de saisir de nouvelles opportunités de marché, en particulier sur les lieux de soins (POC). Novacyt ciblera d'abord les opportunités des marchés privés pour ces LFT via son réseau de distribution existant.

Les deux nouveaux tests PathFlow COVID-19 de Novacyt sont petits, sans instrument, et contiennent tous les éléments nécessaires au prélèvement, à la préparation, au dépistage, à l'interprétation des résultats et à l'élimination des échantillons en toute sécurité, pour une utilisation pratique par les professionnels de santé ou les patients à domicile. L'utilisation de tests sur les lieux de soins est une option de dépistage rapide de première ligne et, par conséquent, les tests à flux latéral PathFlow de détection des antigènes de la COVID-19 de Novacyt complètent le portefeuille existant de tests PCR du Groupe pour le diagnostic du SARS-CoV-2.

PathFlow COVID-19 Rapid Antigen Pro est un LFT marqué CE à usage professionnel qui détecte les antigènes du SARS-CoV-2 à partir d'échantillons nasaux antérieurs ou d'échantillons nasopharyngés et fournit des résultats en 15 minutes environ. Lors de l'utilisation de prélèvements nasaux, le test a démontré une sensibilité de 93,5% et une spécificité de 99,3% et lors de l'utilisation de prélèvements nasopharyngés, il a démontré une sensibilité de 93,4% et une spécificité de 99,4%. Les deux méthodes de prélèvement ont été testées sur 316 échantillons. Ce produit est désormais disponible.

PathFlow COVID-19 Rapid Antigen est un auto-test à flux latéral (LFT) pour détecter les antigènes du SARS-CoV-2 à partir d'échantillons de fluides buccaux et fournit des résultats en 15 minutes environ. Ce test a démontré une sensibilité de 90,1% et une spécificité de 99,3% à partir de 303 échantillons cliniques. Le test offre un dépistage de masse pour les marchés tels que les services à domicile, les voyages, les événements et le lieu de travail. Novacyt prévoit de proposer prochainement ce LFT en tant que produit marqué CE.

PathFlow COVID-19 Rapid Antigen Pro et PathFlow COVID-19 Rapid Antigen ont été développés avec un partenaire dans le cadre d'un accord OEM en collaboration avec la division Microgen Bioproducts de Novacyt.