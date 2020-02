Novacyt : exercice de BSA et émission d'actions

Novacyt : exercice de BSA et émission d'actions









(Boursier.com) — Novacyt a reçu de YA II CD, Ltd un avis d'exercice de bons de souscription de 228.541 nouvelles actions ordinaires de 1euro/15 chacune dans le capital de la société (actions ordinaires) au prix de 0,946 euro par action pour une souscription totale de 216.199,79 euros. Une demande d'admission de 228.541 nouvelles actions ordinaires à la négociation sur l'AIM sera déposée et il est prévu que l'admission devienne effective à 8h00 le ou vers le 21 février 2020. L'admission des nouvelles actions ordinaires à la négociation sur Euronext devrait avoir lieu au plus tard le 21 février 2020. Après l'admission, le nombre total d'actions de la société est de 60.002.839. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur participation ou une modification de leur participation dans la société en application de l'article L. 223-7 du Code de commerce et des statuts de la société.