Novacyt en pertes de 8,7 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Novacyt publie ses comptes du premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires ressort à 16,5 M£ au S1 2022 contre 52,2 M£ un an avant, principalement en raison de la baisse planifiée du CA lié au Covid-19. La marge brute progresse pour atteindre 4,0 M£ (24%) au S1 2022, contre 2% un an plus tôt. Elle est pénalisée par des coûts exceptionnels liés au litige avec le DHSC. La marge brute est impactée par une importante provision pour stocks issue de prévisions de chiffre d'affaires lié au Covid plus faible et de dépréciations sur stocks qui n'avaient pas été provisionnées auparavant. Hors l'impact de ces éléments, la marge serait supérieure à 60%. La perte d'EBITDA ajusté est de 7,1 M£ au premier semestre 2022 avant éléments exceptionnels. La perte des activités abandonnées est de 3,7 M£ au premier semestre 2022. Enfin, la perte après impôts est réduite à 8,7 M£ au premier semestre.

Le groupe évoque aussi le dépôt d'une défense contre la plainte du DHSC émise à l'encontre de Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 M£ en relation avec le litige contractuel, comme annoncé précédemment, et le dépôt d'une contre-plainte de 81,5 M£ contre le DHSC.

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie était de 99,6 M£ et la société reste sans dette. Le chiffre d'affaires prévu pour le T3 2022 est d'environ 2 M£, avec des niveaux similaires attendus pour le T4 2022, ce qui entraînerait une perte d'EBITDA pour l'ensemble de l'année d'environ 13,5 M£.