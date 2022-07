Novacyt : effondrement des ventes semestrielles liées au Covid, lourde perte d'EBITDA en vue en 2022

(Boursier.com) — Novacyt dévoile un chiffre d'affaires semestriel de 16,5 millions de livres sterling (13,0 millions de livres sterling liés à COVID-19), contre 52,2 millions de livres sterling (47,6 millions de livres sterling liés à la COVID-19) au premier semestre 2021 (à l'exclusion des ventes de Lab21 Healthcare et de Microgen Bioproducts, collectivement appelés Produits Lab21). Cela montre une baisse de 73% des revenus liés à la demande de tests COVID-19 pour le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021, "ce qui est plus rapide que ce que le Conseil d'administration avait prévu", note la société.

Les revenus du premier semestre 2022 pour le portefeuille non-COVID-19 ont diminué d'une année sur l'autre de 1,1 million de livres sterling pour atteindre 3,5 millions de livres sterling, principalement en raison de la baisse des ventes d'instruments par rapport à un fort premier semestre 2021 qui a bénéficié de la demande de tests COVID-19.

Comme annoncé lors de la publication des résultats de l'exercice 2021, Novacyt a décidé, à la suite d'un examen stratégique, d'abandonner ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts. Suite à une nouvelle analyse basée sur la baisse plus rapide que prévu du chiffre d'affaires de COVID-19, la société prend des mesures pour rationaliser davantage sa base de coûts, en ciblant une réduction supplémentaire des coûts d'exploitation de 2,4 millions de livres sterling cette année et une charge unique de restructuration d'environ 0,8 million de livres sterling. En conséquence, il est maintenant prévu que l'Entreprise termine l'année 2022 avec un coût d'exploitation annuel de 20,6 millions de livres sterling (hors éléments exceptionnels et produits Lab21) et un coût d'exploitation courant d'environ 17,0 millions de livres sterling, par rapport à un coût d'exploitation annuel 2021 de 25,1 millions de livres sterling (28,4 millions de livres sterling avant retraitement des produits Lab21).

La trésorerie nette de la Société au 30 juin 2022 était d'environ 99,6 millions de livres sterling, contre 101,7 millions de livres sterling au 31 décembre 2021.

Les stocks de la société à la fin du premier semestre 2022 sont estimés à environ 10,5 millions de livres sterling, dont environ 80 % sont associés aux produits COVID-19. Sur la base de prévisions de ventes de COVID-19 plus faibles, Novacyt prévoit d'augmenter la provision pour stocks de 6,5 millions de livres sterling afin de couvrir les produits finis et les matières premières excédentaires, à court terme et hors d'usage. Il en résultera un stock net d'environ 4,0 millions de livres sterling.

Si le taux de baisse des ventes de COVID-19 enregistré au deuxième trimestre 2022 se poursuit sur le reste de l'année 2022, le Conseil d'administration prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions de livres sterling (contre 35 à 45 millions de livres sterling prévus précédemment), sur la base de l'augmentation du chiffre d'affaires hors COVID-19 au deuxième semestre 2022 par rapport au deuxième semestre 2021, y compris la relance du portefeuille de sciences de la vie (RUO) de la Société au deuxième semestre 2022, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021. Cela se traduirait par une perte d'EBITDA pour 2022 d'environ 11 millions de livres sterling, ou une perte de 4,5 millions de livres sterling pour l'activité courante si l'on exclut l'impact de la provision supplémentaire de 6,5 millions de livres sterling pour les stocks.