Novacyt dope sa capacité de production

(Boursier.com) — Novacyt annonce de nouveaux développements pour son test pour le nouveau coronavirus (COVID-19) développé par Primerdesign, sa division de diagnostic moléculaire, et investit pour accroître significativement sa capacité de production afin de répondre à la demande croissante pour son test COVID-19. En date du 11 mars 2020, Primerdesign a vendu et enregistré un montant de commandes de tests COVID-19, marqués CE ou destinés à la recherche (RUO), supérieur à 2,3 millions de livres sterling (2,6 millions d'euros). Ce montant représente environ cinq mois de chiffre d'affaires de la division en temps normal. Il s'agit de revenus supplémentaires de l'activité principale de Novacyt qui a également démarré l'année en force. Au cours des deux dernières semaines, le nombre de pays dans lesquels la société commercialise son test COVID-19 a doublé à plus de 50, ce qui devrait encore croître à mesure que le virus continue de se propager. Actuellement, la société réalise des ventes importantes en Europe et auprès d'un certain nombre de partenaires de distribution, nouveaux et existants, au Moyen-Orient.

En raison de l'intérêt suscité par le test COVID-19 de Primerdesign et de la nature évolutive de cette épidémie, Novacyt ne peut pas prévoir les ventes avec certitude car le carnet de commandes continue d'évoluer quotidiennement. Il est cependant établi que la demande et l'intérêt pour les tests "restent très élevés" et que le management s'attache à faire en sorte que Primerdesign puisse répondre à la demande du plus grand nombre de clients possible.

Au cours des deux dernières semaines, Primerdesign a accru sa capacité de production de tests COVID-19 et répond à la demande actuelle. La société a acheté suffisamment de matières premières pour fabriquer 3,5 millions de tests COVID-19. En outre, la société a considérablement accru sa capacité de production par l'intermédiaire d'un sous-traitant en Europe continentale, spécialiste des produits pharmaceutiques et de diagnostics moléculaires de haute qualité conforme aux BPF pharmaceutiques. La combinaison des deux capacités de production devrait permettre de fabriquer jusqu'à 2 millions de tests COVID-19 par mois, multipliant ainsi la capacité de production initiale par 10. Cette capacité de production accrue sera opérationnelle dans les deux prochaines semaines. L'achat de matières premières supplémentaires et l'accroissement de cette capacité de production pourront être étendus dans le cadre de cet accord.

Le groupe travaille en étroite collaboration avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour répondre aux exigences strictes de l'Emergency Use Approval (EUA) de son test COVID-19 et espère que sa demande sera acceptée. Un certain nombre d'autres agences nationales de santé continuent à examiner le test Novacyt, mais le groupe n'est pas en mesure d'indiquer quand ces approbations pourraient être accordées.

Novacyt annonce par ailleurs l'achèvement d'une évaluation formelle de son test COVID-19 par Public Health England (PHE) et "est très satisfait de l'évaluation des performances de son test". Le groupe estime que ces données représentent "une validation importante des requêtes de qualité et de performances exigées à ce jour pour son test COVID-19". Il est entendu que ce rapport sera partagé avec le NHS afin d'appuyer ses décisions concernant les tests COVID-19 dans tout le Royaume-Uni. Le groupe s'attend donc à ce que le nombre d'hôpitaux du NHS qui achètent le test COVID-19 de Primerdesign s'accroisse.

Primerdesign examine en permanence toutes les bases de données génomiques COVID-19 publiques afin de s'assurer que son test reste efficace pour identifier toutes les souches connues du virus COVID-19. Par conséquent, la société reste confiante dans la performance de son test COVID-19 alors que le virus continue de se propager.

Graham Mullis, DG du groupe, commente : "Nous pensons que la demande et l'intérêt pour notre test COVID-19 pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois car le virus continue de se propager d'un pays à l'autre. Nous nous assurons d'être parfaitement préparés pour répondre à la demande croissante du produit et positionnons Novacyt pour soutenir la réponse mondiale afin de surveiller et contenir l'épidémie de COVID-19. La commercialisation de notre test COVID-19 a déjà généré des revenus importants pour l'entreprise et nous prévoyons que cela se poursuive compte tenu de la demande croissante de tests. En outre, nous pensons que l'intérêt porté à notre test COVID-19 aura un impact positif de long terme pour Novacyt, car de nouveaux clients envisagent d'acheter des produits de notre gamme élargie. Nous constatons déjà une demande accrue pour nos capacités B2B, nos clients cherchant à utiliser nos capacités de conception et de développement moléculaires".