Novacyt : David Allmond est nommé Directeur Général

(Boursier.com) — Novacyt annonce la nomination de David Allmond en tant que Directeur général et membre du Conseil d'administration à compter du 18 octobre 2021. À cette date, Graham Mullis, ayant informé le conseil d'administration qu'il souhaitait prendre sa retraite après 13 ans au sein du groupe, quittera ses fonctions de DG et de membre du conseil d'administration. David Allmond, 51 ans, dispose d'une expérience importante de direction d'entreprises des sciences de la vie qui jouissent d'un développement et d'une croissance significatives, et qui déploient leurs activités sur de nouveaux marchés mondiaux. Il occupe actuellement le poste de Chief Business Officer chez Amryt Pharma, où il a joué un rôle clé dans le développement de la société pour en faire un leader mondial dans le domaine des médicaments contre les maladies rares et orphelines. Avant cela, il a occupé des postes de plus en plus seniors dans les domaines de la vente et du marketing chez Amgen, Celgene et Aegerion Pharmaceuticals.

Il est titulaire d'une licence en microbiologie de l'Imperial College. Il sera soutenu par l'équipe de direction de Novacyt, récemment renforcée. Graham Mullis prendra sa retraite après 13 années passées au sein du Groupe, à la fois en tant que Directeur général de Novacyt et anciennement Directeur général de Lab21, qui a été acquise par le Groupe en 2014. Il s'engage à assurer une transition harmonieuse et continuera à diriger le groupe en tant que Directeur Général jusqu'à ce que David Allmond le rejoigne.