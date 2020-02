Novacyt confirme le lancement du nouveau test CE-IVD du coronavirus

(Boursier.com) — Novacyt, la 'star' boursière des dernières semaines, qui affiche un gain de plus de... 800% depuis le 1er janvier 2020 et de plus de 1500% en trois mois, grimpe encore de 26,4% ce lundi à 1,54 euro dans un volume énorme représentant 46% du tour de table. Par un communiqué publié ce lundi sur son site Internet, le spécialiste mondial du diagnostic clinique confirme que sa division de diagnostic moléculaire, Primerdesign, a lancé son test moléculaire CE-Mark pour la détection clinique du nouveau coronavirus (COVID-19).

Les administrateurs estiment que le test COVID-19 de Primerdesign est "le premier test CE-Mark pour la souche 2019 du nouveau coronavirus et fait suite au lancement rapide par la société de son test de coronavirus à usage unique pour la recherche (RUO) le 31 janvier 2020". Grâce au marquage CE, le test COVID-19 de la société peut être utilisé directement par les laboratoires et les hôpitaux pour tester les patients sans avoir besoin d'être validé par des cliniciens. La société prévoit une augmentation de la demande de son test COVID-19 en raison de cette utilisation étendue pour le diagnostic clinique.

Primerdesign a déjà reçu des commandes de devis pour 288.000 tests portant le marquage CE depuis qu'ils ont été mis en précommande le 14 février 2020. La société a reçu des commandes pour 40.000 tests RUO et des demandes de devis pour 35.000 tests RUO supplémentaires avant le lancement de la version clinique du test pour le COVID-19. La demande de ces tests est venue de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que de nombreux autres pays du monde entier, détaille le groupe.

Novacyt "continue de constater un taux de conversion élevé des devis en commandes". Toutefois, il est difficile de prédire comment la demande de ce test va augmenter, "car nous n'en sommes encore qu'au début de l'épidémie". Depuis les premiers rapports du COVID-19, la société a investi dans sa capacité de fabrication pour répondre à la demande actuelle et potentielle future de ses tests.

Le test Primerdesign est en cours d'évaluation officielle par les autorités de santé publique de cinq pays et la société est en discussion avec ces organisations pour soutenir éventuellement leurs exigences nationales en matière de dépistage du COVID-19.

Novacyt a soumis une demande à la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis, avec laquelle elle est toujours en discussion, pour l'approbation en urgence (Emergency Use Approval EUA) de son test COVID-19, ce qui permettrait aux laboratoires américains d'utiliser le test à des fins de diagnostic clinique à titre temporaire. Les données générées par l'approbation du marquage CE seront utilisées pour appuyer cette demande.

Graham Mullis, directeur général de Novacyt, se félicite : "Je suis très heureux d'annoncer le lancement de notre test COVID-19 CE-Mark, qui est selon nous le premier test CE-Mark pour le diagnostic clinique de la souche 2019 du nouveau coronavirus. Comme notre test à usage unique pour la recherche, il peut produire un résultat en moins de deux heures, avec l'efficacité supplémentaire de pouvoir transporter le test à température ambiante, éliminant ainsi la nécessité d'un transport respectant la chaîne du froid. Il est conçu pour fonctionner sur de multiples plateformes d'instruments couramment utilisés par les laboratoires cliniques du monde entier, ce qui garantit que notre test COVID-19 peut être utilisé par le plus grand nombre possible de cliniciens. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir les cliniciens dans la lutte pour contenir la propagation du nouveau coronavirus pendant cette urgence de santé publique".