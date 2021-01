Novacyt change totalement de dimension

(Boursier.com) — Novacyt publie son rapport d'activité non auditée pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, marqué par un changement total de dimension du groupe. Ainsi, le chiffre d'affaires est multiplié par... plus de 20 pour atteindre 311,6 millions d'euros (277,0 millions de livres sterling) en 2020, contre 13,1 millions d'euros (11,5 millions de livres sterling) en 2019. Un chiffre d'affaires de 239,2 millions d'euros (213,7 millions de livres sterling) a été réalisé au second semestre 2020, contre 72,4 millions d'euros (63,3 millions de livres sterling) au premier semestre 2020. La marge brute en 2020 est supérieure à 80%, alors que l'EBITDA pour l'ensemble de l'exercice est supérieur à 210 millions d'euros (187 millions de livres sterling), avec un EBITDA de 161 millions d'euros (143 millions de livres sterling) au second semestre 2020, contre 49,4 millions d'euros (43 millions de livres sterling) au premier semestre 2020.

La trésorerie du groupe au 31 décembre 2020 est de 101 millions d'euros (91,8 millions de livres sterling), contre 1,8 million d'euros (1,6 million de livres sterling) au 31 décembre 2019 et 19,7 millions d'euros (18,0 millions de livres sterling) au 30 juin 2020. Le groupe évoque également l'investissement dans une gamme de tests Covid-19 de nouvelle génération pour répondre à l'évolution des besoins cliniques, ainsi que l'acquisition d'IT-IS International, une entreprise rentable de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic.

Grâce à un considérable travail et à l'innovation du groupe, sa taille et ses performances financières ont continué à s'accélérer au cours du second semestre. Cette évolution est soutenue par le succès continu de la commercialisation mondiale du portefeuille de produits Covid-19 du groupe, appuyé par l'un des premiers tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) approuvés au monde permettant de détecter le virus, et a abouti à la transformation rapide de Novacyt en un acteur européen de premier plan dans le domaine du diagnostic moléculaire intégré.

La solide trésorerie à la fin de l'exercice a permis un investissement important dans le fonds de roulement, notamment dans les stocks pour répondre à la demande de produits et assurer un approvisionnement continu aux clients. Le groupe a remboursé toutes les dettes en cours au cours de l'année, ce qui a permis de se libérer de ses dettes pour la première fois de son histoire. Sur une base constante, il prévoit que la conversion de l'EBITDA en flux de trésorerie net avant acquisitions sera proche de 80%.

Novacyt a intégré avec succès IT-IS International Ltd (IT-IS), une entreprise rentable de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic. Cette acquisition a permis à Novacyt de devenir un acteur totalement intégré dans le domaine des instruments et des consommables, avec la possibilité d'élargir sa gamme de produits à des opportunités plus larges concernant la COVID-19 et même au-delà. Comme annoncé au moment de l'acquisition Novacyt s'efforce de fournir à IT-IS des volumes de production plus importants afin de réduire son coût de production et donc d'améliorer la marge brute de ses ventes d'instruments.

Le groupe a étendu sa présence mondiale, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, l'Allemagne et les États-Unis étant ses quatre principaux marchés générateurs de chiffre d'affaires. Il a conclu des contrats importants avec des gouvernements nationaux, dont deux avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC), ainsi qu'avec d'autres organisations non gouvernementales nationales, pour l'approvisionnement de ses produits Covid-19.

Novacyt continue à tirer parti de ses capacités établies en matière de R&D de tests PCR pour élargir la gamme de produits de haute qualité et différenciés qu'elle propose à ses clients. Cela a permis de lancer dix nouveaux produits au cours de l'année pour répondre aux nouveaux besoins du marché, ce qui a entraîné une diversification du chiffre d'affaires du Groupe. Cela comprend un panel de tests pour différencier le nouveau coronavirus des maladies hivernales courantes et de nouveaux réactifs pour faciliter le flux de travail des utilisateurs pour les tests PCR.

Novacyt reste également engagée dans son programme de surveillance consistant à analyser les gènes cibles Covid-19 sélectionnés contre les nouvelles mutations du virus afin de démontrer la précision et la performance continues de ses tests. À ce jour, le portefeuille de produits PCR de Novacyt, basé sur un gène cible unique et deux gènes cibles Covid-19, reste en mesure de détecter toutes les souches connues du SARS-CoV-2 avec le même niveau élevé de précision.

Pour soutenir sa croissance, le groupe continue à développer ses activités en interne. En 2020, Novacyt a embauché 124 personnes, avec une augmentation significative des activités de production, de vente et de R&D. Après la fin de l'exercice, Novacyt a élargi son équipe de direction, avec la nomination de James McCarthy au poste de Directeur financier pour soutenir le Groupe dans sa prochaine phase de croissance. Anthony Dyer a pris un nouveau rôle en tant que Directeur du développement pour se concentrer sur l'exécution de l'ambitieuse stratégie de croissance organique et d'innovation du groupe, ainsi que sa stratégie de croissance externe destinée à soutenir ses initiatives actuelles de croissance. Novacyt a également nommé Guillermo Raimondo au poste nouvellement créé de directeur commercial non-administrateur, pour diriger les activités commerciales mondiales du Groupe. Auparavant, Guillermo a fait une carrière brillante au sein de Siemens Healthineers où ses deux derniers postes étaient ceux de président régional et, plus récemment, de vice-président exécutif du marketing et des ventes mondiales, en charge de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires global.

Novacyt a connu un bon début d'année 2021, avec une demande toujours forte pour le portefeuille de produits Covid-19. En ce début d'année, il est difficile de fournir des prévisions claires sur les résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2021. Toutefois, les administrateurs pensent que la demande pour le portefeuille de produits Covid-19 du Groupe restera forte pendant la majeure partie de 2021, avec la poursuite de la concrétisation de nouvelles opportunités, y compris un certain nombre de lancements de produits prévus et le développement du service VersaLab pour soutenir le dépistage des maladies infectieuses dans le secteur privé, initialement axé sur le Covid-19.

En outre, le groupe continue à soutenir le DHSC et le Service National de Santé britannique (NHS) suite au déploiement de son dispositif de test rapide PCR, dans le cadre du contrat avec le DHSC, annoncé le 29 septembre 2020. Des pourparlers avancés sont en cours pour prolonger cette phase du contrat. PROmate de Novacyt, un nouveau produit du groupe destiné à améliorer l'efficacité du flux de travail lorsqu'il est utilisé avec les instruments q16/q32 du groupe, a reçu une validation sur site effectuée par Test and Trace's Technology Validation Group (TVG), qui a conclu que les performances de PROmate sont conformes aux normes applicables aux points de service (tests rapides).

Grâce au renforcement de sa trésorerie, le groupe est en mesure de continuer à investir dans l'innovation, la croissance organique et le développement commercial extérieur, en accord avec sa stratégie de croissance, afin de tirer parti de sa forte dynamique en tant qu'acteur européen de premier plan dans le domaine du diagnostic moléculaire des maladies infectieuses. Sur le plan organique, Novacyt continuera d'investir dans son infrastructure commerciale pour livrer de nouveaux produits, tandis que le groupe continue de redéfinir son pipeline de R&D et de mettre en place une force de vente directe sur les principaux marchés des États-Unis et d'Europe. Le Groupe poursuit également ses efforts pour évaluer les opportunités de fusions-acquisitions et envisagera de nouvelles acquisitions pour accroître les actifs stratégiques et les fonctionnalités du Groupe en pleine croissance.

Novacyt prévoit d'annoncer ses résultats annuels en avril 2021.