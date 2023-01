Novacyt : Biosynex en baisse à 2,88% du capital

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que Biosynex lui a notifié le 5 janvier 2023 qu'au 3 janvier 2023, la participation de Biosynex dans la Société sur la base du vote et du capital est de 2,88% (2 030 916 actions). Cette participation a baissé, puisque Biosynex détenait précisément 2.119.627 actions Novacyt en date du 10 février 2022, soit 3,0012% du capital, et qu'au 7 mars 2022, la participation de Biosynex dans la Société sur la base du vote et du capital était de 5,54% (3 915 350 actions). Biosynex SA avait ensuite notifié, le 4 juillet, une participation au capital de Novacyt de 4,49% (3.167.988 actions).