Novacyt : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Novacyt tiendra son Assemblée générale annuelle (AGA) à huis clos à 14h (heure de Paris), le 29 septembre. L'Assemblée générale annuelle comprend, à titre habituel, l'Assemblée générale ordinaire (AGO) et l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

Conformément aux mesures de précaution mises en place par le gouvernement français suite à la pandémie de la COVID-19, et la santé et la sécurité de ses actionnaires et employés étant une priorité, l'AG se tiendra à huis clos, sans la présence de ses actionnaires.

Pour que le quorum soit atteint à la première convocation, un minimum de 20% des actionnaires doit voter les résolutions ordinaires et un minimum de 25% des actionnaires doit voter les résolutions extraordinaires. Les actionnaires sont donc fortement encouragés à soumettre leurs votes par procuration soit par courrier, soit par courriel, soit à voter par voie électronique conformément aux instructions figurant dans l'avis de convocation, dont des copies sont disponibles dans la section "Assemblées générales" du site internet de la société.

Après inscription sur le site internet du Groupe, les actionnaires pourront assister à la retransmission en direct de l'Assemblée générale, qui comprendra une présentation par Graham Mullis, Directeur général du Groupe.

A l'issu de l'Assemblée générale, un enregistrement de celle-ci sera disponible sur le site web du Groupe.