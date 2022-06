Novacyt : approbations annoncées

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste international du diagnostic clinique, annonce l'approbation de son test PROmate COVID-19 1G (q16) Real-Time PCR (pour une utilisation sur son instrument Q16), par le règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire. La société annonce également que l'autotest rapide PathFlow COVID-19 de la société a reçu le marquage CE.

La Société a été informée le 31 mai 2022 que le test PROmate COVID-19 1G (q16) Real-Time PCR a été approuvé par la CTDA. Le test PROmate COVID-19 1G, destiné à être utilisé sur l'instrument q16 de Novacyt, est le troisième produit de PCR en temps réel et le quatrième produit de la société à être ajouté au registre des produits approuvés de la CTDA. Le test est conçu pour détecter une cible du gène du SRAS-CoV-2 au sein de l'ORF1ab et, comme tous les produits de la société de type direct-to-PCR, il élimine le besoin de solutions d'extraction complexes, manuelles ou automatisées afin d'améliorer considérablement le flux de travail des laboratoires et de réduire les coûts.

Par ailleurs, la société attend de nouvelles mises à jour sur les autres produits soumis à la CTDA dans le cadre de son portefeuille de tests COVID-19.

L'autotest rapide PathFlow COVID-19 est l'un des premiers tests salivaires COVID-19 à être lancé dans l'EEE. Il permet de diagnostiquer les individus symptomatiques et asymptomatiques en 15 minutes environ. Ce test à usage unique est conçu pour être utilisé à domicile à partir d'échantillons de liquide buccal prélevés par le patient lui-même, de manière non invasive et facile à obtenir.

Le marquage CE garantit que l'autotest est autorisé à la vente dans les 30 pays de l'EEE. Au Royaume-Uni, le test va maintenant être soumis à l'approbation de la UK Health Security Agency's Medical Devices pour permettre sa vente au Royaume-Uni. Cet autotest complète le test à usage professionnel existant de Novacyt pour la détection du SARS-CoV-2, PathFlow COVID-19 Rapid Antigen Pro, qui a déjà reçu son marquage CE.