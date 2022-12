Novacyt : approbation du test PCR genesig Covid-19 3G au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Novacyt , spécialiste du diagnostic clinique, annonce l'approbation de son test PCR en temps réel genesig Covid-19 3G au Royaume-Uni en vertu de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux (approbations des dispositifs de test de coronavirus, amendement, 'CTDA'), ce qui en fait le septième test PCR de la société ajouté au registre CTDA des produits de diagnostic Covid-19 approuvés. Le test genesig Covid-19 3G, marqué CE en avril 2021, est conçu pour détecter trois cibles génétiques distinctes du SRAS-CoV-2 (ORF1ab, gène M et gènes S) à partir d'échantillons nasaux et oropharyngés combinés. Comme constaté lors de la pandémie, la prévalence de mutations avec une signification biologique de la protéine spike du SRAS-CoV-2 signifie que la nécessité de tester plus d'une cible génétique à la fois est accrue, ajoute le groupe.