Novacyt : à la rencontre des actionnaires

(Boursier.com) — Novacyt présentera ses résultats financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, le jeudi 28 avril.

Un séminaire en ligne destiné aux investisseurs et présenté par David Allmond (Directeur Général) et James McCarthy (Directeur Financier) aura lieu à 13h (heure de Paris), le jeudi 28 avril. La conférence est ouverte à tous les investisseurs actuels et potentiels et consistera en une présentation suivie d'une session de questions-réponses, organisée sur la plateforme Investor Meet Company. Les questions peuvent être soumises avant l'événement via votre tableau de bord Investor Meet Company jusqu'à 9h la veille de la réunion ou à tout moment pendant la présentation en direct. Un sous-titrage automatique en français sera disponible tout au long de la présentation.

Les investisseurs peuvent s'inscrire gratuitement à Investor Meet Company. Les investisseurs qui suivent déjà Novacyt SA sur la plateforme Investor Meet Company seront automatiquement invités.