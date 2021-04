Novacyt : +20 % !

Novacyt : +20 % !









(Boursier.com) — Novacyt s'envole de 20% à 5,1 euros au lendemain d'un point sur l'avancement de ses programmes de recherche et développement (R&D) relatifs à la COVID-19, en vue de répondre à l'évolution rapide des demandes de tests, notamment en raison de la mutation continue du SARS-CoV-2 à travers le monde. Novacyt fait également le point sur ses activités au Royaume-Uni.

"Le développement et l'extension continus de notre portefeuille COVID-19 démontrent la capacité de Novacyt à faire face à l'évolution rapide du SARS-CoV-2 avec une surveillance bioinformatique en temps réel et un développement accéléré des produits. Nous continuons à nous engager à identifier les besoins des patients et à relever les défis de la santé d'aujourd'hui et dans les années à venir, tout en continuant à renforcer notre position d'innovateur de premier plan dans le domaine des tests de diagnostic.

Nous sommes également heureux d'être inclus dans l'accord-cadre national du Département de la Santé d'Angleterre (Public Health England -PHE), qui permet aux hôpitaux du Département de la Santé d'Angleterrre (PHE) et du Service National de Santé britannique (NHS) d'acheter nos produits accrédités sans avoir à passer de contrat direct. Nous nous réjouissons de l'opportunité d'étendre notre soutien au dépistage au Royaume-Uni grâce à notre infrastructure établie et de construire un avenir à long terme sur ce marché important, ainsi que sur les marchés internationaux alors que nous continuons à investir dans nos activités commerciales", a déclaré Graham Mullis, Directeur général.