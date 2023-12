Nouvelle progression du marché automobile européen en novembre

(Boursier.com) — Et de 16 ! Bien qu'en ralentissement, le marché automobile européen a progressé pour le seizième mois consécutif en novembre avec des immatriculations de véhicules neufs en hausse de 6,7% à 1,08 million d'unités. Des hausses substantielles à deux chiffres ont été enregistrées sur certains marchés, dont deux des plus importants : l'Italie (+16,2%) et la France (+14%), souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. A l'inverse, le marché allemand s'est rétracté, enregistrant un repli de 5,7% par rapport à novembre 2022.

Sur les onze mois premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures neuves affichent un bond significatif de 15,7%, atteignant près de dix millions d'unités. À l'exception de la Hongrie, tous les marchés de l'UE ont progressé au cours de cette période de onze mois. Les quatre plus grands marchés ont notamment contribué à cette tendance : l'Italie (+20%), l'Espagne (+17,3%), la France (+16,2%) et l'Allemagne (+11,4%).

En novembre, les immatriculations de nouvelles voitures électriques à batterie ont bondi de 16,4%, totalisant 144.378 unités. La part de marché des voitures 'vertes' a ainsi logiquement augmenté pour atteindre 16,3%, contre 15% l'année dernière. Sur les onze mois de 2023, l'électrique représente 14,2% du marché, dépassant le diesel (13,7%). Les voitures hybrides-électriques arrivent en deuxième position avec une part de marché de 27,4%, tandis que les voitures essence maintiennent leur avance à 32,7%. Au total, près de 1,4 million de véhicules électriques ont été écoulés cette année, soit une augmentation substantielle de 48,2% sur un an.

Les constructeurs automobiles se nourrissent de la demande refoulée, la chute de l'inflation étant un soulagement pour les budgets tendus des ménages. Néanmoins, les risques de récession dans la région euro restent élevés et la demande de véhicules électriques ralentit en raison de la diminution des aides, des infrastructures inégales et des modèles médiocres qui rebutent les acheteurs. Au niveau des constructeurs justement, Renault a vu ses ventes augmenter de 6,1% le mois passé pendant que celles de Stellantis ont diminué de 7,3%. Volkswagen (+11,4%) a réalisé un très bon mois, tout comme BMW (+15,4%) et Hyundai (+7,3%).