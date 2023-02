Nouvelle progression du marché automobile européen en janvier

(Boursier.com) — Le marché automobile européen débute bien l'année. Selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 11,3% dans l'Union européenne le mois dernier, à 760.041 unités. S'il s'agit d'un sixième mois consécutif d'amélioration, l'ACEA souligne néanmoins que la performance de janvier est à relativiser dans la mesure où le mois bénéficiait d'une base de comparaison inhabituellement modeste alors que le marché avait touché un plus bas historique en janvier 2022.

Au niveau national, la performance positive de la région se reflète dans trois des quatre marchés clés. Les plus fortes hausses ont été observées en Espagne (+51,4%) et en Italie (+19,0%), suivies de la France, avec une croissance plus modeste mais toujours solide (+8,8%). L'exception à cette tendance positive est l'Allemagne, qui a enregistré une baisse de ses immatriculations de 2,6% le mois dernier.

En outre, les immatriculations de voitures particulières électriques à batterie et hybrides dans l'UE ont continué de croître, représentant respectivement 9,5% et 26% du marché. Néanmoins, l'essence est restée le type de carburant le plus populaire pour les voitures nouvellement immatriculées dans l'UE, avec une part de marché de 37,9%.