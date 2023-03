Nouvelle progression du marché automobile européen en février

(Boursier.com) — Et de sept ! Le marché automobile européen a progressé pour un septième mois consécutif en février, soutenu par une forte croissance en Italie et en Espagne et par l'amélioration des conditions au sein des chaînes d'approvisionnement. Les immatriculations de voitures particulières dans l'UE ont ainsi bondi de 11,5% à 802 763 unités, montrent les données de l'Association des constructeurs automobiles européens.

La part de voitures électriques et hybrides à batterie a continué à progresser, représentant désormais respectivement 12,1% et 25,5% du marché. Les nouvelles immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) ont notamment bondi de 39,7% pour atteindre 97.300 unités. L'essence reste malgré tout le premier choix des particuliers dans l'UE, avec une part de marché de 36,9%.

Au niveau des constructeurs, le groupe Renault (+26,3%) a nettement surperformé son homologue Stellantis (+1,6%) tandis que Toyota (+14,6%) et Volkswagen (+18,2%) ont également réalisé un joli mois de février dans l'UE. BMW (-2,2%) a été plus en difficulté.

🇪🇺 🚗 Passenger car registrations: 🔺 +11.5% in February 2023, battery electric 12.1% market share > >"In February 2023, the EU passenger car market continued to perform well, growing by 11.5% to 802,763 units." > >LATEST STATISTICS: https://t.co/D6UDEOiOR6 pic.twitter.com/YFyxB5i1E4

— ACEA (@ACEA_auto), via Twitter

Sur les deux premiers mois de l'année, les ventes de voitures neuves atteignent près de 1,6 million d'unités, en hausse de 11,4% par rapport à l'année précédente. Si l'on considère les quatre principaux marchés de l'UE, l'Espagne (+32,1%) et l'Italie (+18,2%) ont enregistré les gains les plus élevés, suivis de la France (+9,1%). Les immatriculations de voitures allemandes sont en revanche restées stables (+0,2%).