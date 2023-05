Nouvelle nette progression du marché automobile européen en avril, Renault s'illustre

(Boursier.com) — Le marché automobile européen a poursuivi son redressement en avril avec une croissance de 17,2% des immatriculations de voitures particulières, à 803.188 unités. Tous les principaux marchés de l'UE ont enregistré une solide croissance le mois dernier, l'Italie (+29,2%) et la France (+21,9%) affichant les plus fortes progressions.

Au niveau des constructeurs, Renault s'est particulièrement illustré (+41,1%), loin devant Stellantis (+8,7%). Volkswagen (+31,2%) a également bien performé. BMW (+8,6%) et surtout Toyota (-1,4%) ont connu un mois d'avril plus compliqué dans l'UE. La part de marché des voitures électriques à batterie a poursuivi sa progression, passant sur un an de 9,1% à 11,8%. Alors que les hybrides représentent désormais 24,8% du marché, les voitures à essence continuent de dominer le segment (38,2%).

Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché automobile de l'UE a augmenté de 17,8% pour atteindre 3,5 millions de voitures immatriculées. Malgré l'amélioration d'une année sur l'autre, les ventes sont toujours en baisse de 22,8% par rapport à la même période en 2019. Parmi les quatre principaux marchés, l'Espagne (+33,7%) enregistre les gains les plus élevés, suivie de l'Italie (+26,9%), de la France (+16,7%) et de l'Allemagne (+7,9%).

🇪🇺 🚗 Passenger car registrations: 🔺 +17.2% in April 2023, 🔋 battery #electric 11.8% 💬 "In April 2023, EU 803,188 sold, 17.2% year" LATEST STATISTICS: https://t.co/0kdHupJT88 pic.twitter.com/Sx1XVqkvoh — ACEA (@ACEA_auto), via Twitter