Nouvelle forte progression du trafic de Ryanair et Wizz Air en mai

(Boursier.com) — Ryanair fait état d'un trafic en hausse de 10% en mai avec 17 millions de personnes accueillies à bord de ses avions. Le coefficient d'occupation a atteint 94%, en amélioration de deux points. Le transporteur à bas coûts a annulé plus de 300 vols sur le mois en raison des grèves des contrôleurs aériens. Sa concurrente d'Europe de l'Est, [GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB], a pour sa part transporté 5,027 millions de personnes sur le mois, en hausse de 22,1% sur un an. Le coefficient d'occupation s'est établi à 90,2%, en progression de 6 points.