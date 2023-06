Nouvelle forte progression du marché automobile européen en mai, Renault et Tesla cartonnent

(Boursier.com) — Et de dix ! Le marché automobile européen a augmenté pour le dixième mois consécutif en mai avec une croissance des immatriculations de voitures particulières de 18,5%, à près de 1 million d'unités. Les quatre plus grands marchés de l'UE ont enregistré une vive progression, l'Italie (+23,1%), l'Allemagne (+19,2%) et la France (+14,8%) se distinguant particulièrement, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de 66% le mois dernier, les constructeurs ayant bénéficié d'un meilleur approvisionnement en composants, bien que certaines poches de pénurie subsistent.

La part de marché des voitures électriques à batterie a connu une augmentation substantielle, passant de 9,6% à 13,8% alors que les ventes ont bondi de 70,9% à 129.847 unités. Les voitures électriques hybrides (+27,6%) sont désormais le deuxième choix le plus populaire pour les acheteurs de voitures neuves, représentant près d'un quart du marché contre 23,2% en mai 2022.

🇪🇺 🚗 Passenger car registrations: 🔺 +18.5% in May 2023, 🔋 battery #electric 13.8% 💬"In May 2023, EU 1 units, 18.5% year" LATEST STATISTICS: https://t.co/BeTIe8g6Cn pic.twitter.com/DueBMFCHYJ — ACEA (@ACEA_auto), via Twitter

Le marché européen des voitures hybrides rechargeables neuves a en revanche légèrement diminué, les immatriculations ayant reculé de 0,6% en mai. Cette baisse est principalement due à un repli significatif des ventes en Allemagne (-40,5%), le plus grand marché pour ce type de carburant, les incitations pour les hybrides rechargeables ayant été supprimées fin 2022. En conséquence, la part de marché globale des voitures hybrides rechargeables s'est effritée à 7,4% contre 8,8% en mai de l'année dernière. Les voitures à essence (+12,6%) continuent par ailleurs à dominer le marché (36,5% de pdm).

Au niveau des constructeurs, Renault (+35,9%) a nettement surperformé, pendant que Stellantis sous-performait (-0,2%). Volkswagen (+19,5%) a réalisé un très bon mois, tout comme BMW (+34,3%) et Tesla dont les ventes ont été multipliées par plus de 20.

Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché automobile de l'UE affiche une hausse de 18%, avec 4,4 millions de voitures immatriculées. Malgré cette tendance positive, les ventes depuis le début de l'année sont toujours inférieures de 23% à celles de 2019, où 5,7 millions d'unités avaient été enregistrées. Au cours de cette période de cinq mois, des gains à deux chiffres ont été enregistrés sur la plupart des marchés, y compris les quatre plus grands : l'Espagne (+26,9%), l'Italie (+26,1%), la France (+16,3%) et l'Allemagne (+10,2%).