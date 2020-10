Nouvelle dégradation d'analyste, nouveau repli de Lagardère

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quatrième séance consécutive dans le rouge pour Lagardère qui abandonne 2,4% à 21,8 euros en fin de matinée. Le titre du groupe d'édition et de distribution spécialisée est victime d'une nouvelle dégradation d'analyste puisqu'après Kepler Cheuvreux lundi, Exane BNP Paribas est passé de 'surperformer' à 'sous-performer' sur la valeur avec un objectif réduit de 18 à 16 euros. Il ne reste plus qu'un analyste positif sur le titre alors que sept sont à 'conserver' et quatre à vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 16,28 euros (consensus 'Bloomberg').