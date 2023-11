Nouvelle croissance à deux chiffres du marché automobile européen en octobre

(Boursier.com) — Le marché automobile européen accélère encore en octobre. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 14,6% sur un an, atteignant 855.484 unités, marquant le quinzième mois consécutif de croissance. L'Association des constructeurs automobiles européens met en avant les augmentations notables à deux chiffres sur trois des plus grands marchés : la France (+21,9%), l'Italie (+20%) et l'Espagne (+18,1%). Toutefois, le marché automobile allemand a enregistré une croissance annuelle plus modeste de 4,9%.

Dix mois après le début de 2023, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 16,7%, totalisant près de neuf millions d'unités. Tous les marchés ont progressé au cours de cette période, à l'exception de la Hongrie. Les quatre plus grands marchés : l'Italie (+20,4%), l'Espagne (+18,5%), la France (+16,5%) et l'Allemagne (+13,5%) ont contribué à cette tendance positive.

En octobre, la part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 14,2%, contre 12% au même mois de l'année dernière. Les immatriculations de voitures électriques à batterie dans l'UE ont ainsi bondi de 36,3% le mois dernier pour atteindre 121808 unités. La part cumulée de l'année s'élève désormais à 14%, dépassant pour la première fois la part cumulée du diesel. Les voitures hybrides-électriques ont occupé la deuxième place avec près de 29% de part de marché, tandis que les voitures à essence ont maintenu leur avance, bien qu'en baisse à 33,4% en octobre, détaille l'ACEA.

Au niveau des constructeurs, Renault (+24,3%) a surperformé le marché en octobre tandis que Stellantis (+11,3%) apparaît un peu à la traîne. Toyota (+11,5%) Volkswagen (+9,9%) ont également sous-performé, à l'inverse de BMW (+17,7%).