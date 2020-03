Nouveau repli du marché automobile européen en février

Nouveau repli du marché automobile européen en février









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme en janvier, le marché automobile européen s'est nettement contracté en février avec un repli des immatriculations de 7,4% à 957.052 unités. L'Association des constructeurs automobiles européens explique que cette nouvelle baisse est le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment les modifications apportées à la taxation des véhicules dans divers États membres de l'UE, l'affaiblissement de la conjoncture économique mondiale et l'incertitude pesant sur les consommateurs. L'Allemagne a enregistré la baisse la plus importante (-10,8%), suivie par l'Italie (-8,8%), l'Espagne (-6,0%) et la France (-2,7%). Sur les deux premiers mois de l'année, les quatre grands marchés du Vieux continent ont été confrontés à un recul de la demande : Allemagne (-9,0%), France (-7,8%), Italie (-7,3%) et Espagne (-6,8%).

🇪🇺 Passenger #car registrations: 📉 -7.4% first two months of 2020; 🚗 -7.4% in February PRESS RELEASE: https://t.co/dnJ3lcicf9 pic.twitter.com/GFhFk2r3a2 >— ACEA (@ACEA_eu), via Twitter

Au niveau des constructeurs, si Toyota (+11,5%) et BMW se démarquent (+3,1%), Daimler (-12,7%), Fiat Chrysler (-7%) etVolkswagen (-5,3%) ont davantage souffert. Du côté des Français, Groupe PSA (-8,9%) a un peu mieux résisté que Renault (-14,3%).

Compte tenu des mesures de confinement mises en place aux quatre coins de l'Europe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le mois de mars s'annonce catastrophique pour le secteur.