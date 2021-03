Nouveau plongeon du marché automobile européen en février

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle chute du marché automobile européen en février. Alors que les restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19 et l'incertitude continuent de peser sur la demande, les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont plongé de 19,3% le mois passé à 771.486 unités. Il s'agit du plus faible mois de février depuis 2013, précise l'Association des constructeurs automobiles européens. Les quatre principaux marchés de l'UE se sont repliés le mois dernier. L'Italie a affiché la plus petite baisse (-12,3%), tandis que les autres pays ont fait face à des reculs plus importants : Allemagne (-19,0%), France (-20,9%) et Espagne (-38,4%). Sur les deux premiers mois de l'année, les immatriculations affichent un repli de 21,7%, soit une contraction plus marquée que sur la même période de 2020.

Au niveau des constructeurs, Renault a particulièrement souffert en février (-27,9%) avec une chute des ventes de 34,4% pour la seule marque au losange. Stellantis (-21,7%) ne fait guère mieux même si Peugeot limite les dégâts avec une baisse de 12,2%. Toyota (-11,4%), Volkswagen (-17,4%), Ford (-19,5%) et Hyundai (-18,7%) ont également connu un mois compliqué même s'ils sont parvenus à surperformer le marché.