Nouveau bond du marché automobile européen en juillet, Renault en forme

(Boursier.com) — Et de douze ! Les ventes de véhicules automobiles en Europe ont augmenté en juillet pour un 12ème mois consécutif, la demande croissante de véhicules électriques et l'amélioration de la disponibilité des pièces détachées ayant contribué à la poursuite de cette tendance haussière. Les immatriculations de voitures neuves ont ainsi atteint 851.156 unités le mois passé dans l'UE, en hausse de 15,2%, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens.

Bond des ventes de voitures électriques

La plupart des marchés ont enregistré une solide croissance, notamment les quatre plus importants: la France (+19,9%), l'Allemagne (+18,1%), l'Espagne (+10,7%) et l'Italie (+8,7%). En juillet, les nouvelles immatriculations de voitures électriques à batterie ont bondi de 60,6%, atteignant 115.971 unités et une part de marché de 13,6% (contre 9,8% un an plus tôt). Les voitures hybrides-électriques ont maintenu leur position de deuxième choix parmi les acheteurs de voitures neuves, capturant plus d'un quart du marché. Cependant, les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), y compris les modèles essence et diesel, restent les plus vendues dans l'UE.

Au niveau des constructeurs, le groupe Renault (+16,9%) a très bien performé en juillet, tout comme Volkswagen (+17,9%) et BMW Group (+22,5%). Le mois a été plus difficile pour Stellantis (-6,1%), Mitsubishi (-25,9%) ou encore Hyundai (+3,2%).

Le marché reste très loin de ses niveaux de 2019

Sur les sept premiers mois de 2023, les nouvelles immatriculations augmentent de manière significative (+17,6%), pour atteindre 6,3 millions d'unités. Des gains en pourcentage à deux chiffres ont été enregistrés sur la plupart des marchés au cours de la période, dont une progression de 21,9% en Espagne, de 20,9% en Italie, de 15,8% en France et de 13,6% en Allemagne. Malgré les indications d'une reprise de l'industrie automobile européenne après les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie, les volumes depuis le début de l'année sont toujours inférieurs de 22% à ceux de 2019.