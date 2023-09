Nouveau bond du marché automobile européen en août

(Boursier.com) — Le marché automobile européen est resté dynamique en août. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 21%, atteignant 787.626 unités, marquant le treizième mois consécutif de croissance. Bien que le mois d'août soit généralement un mois plus lent pour le secteur, des gains à deux chiffres indiquent que le marché européen continue à se redresser après le coup de mou de l'an passé lié notamment aux pénuries de composants, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Des hausses à deux chiffres ont été enregistrées sur la plupart des marchés, y compris les trois plus grands : l'Allemagne (+37,3%), la France (+24,3%) et l'Italie (+11,9%).

En août, la part de marché des voitures électriques à batterie a franchi 20% pour la première fois (contre 11,6% en août de l'année dernière), dépassant le diesel pour la deuxième fois cette année et devenant le troisième choix le plus populaire auprès des acheteurs de voitures neuves. Les immatriculations de voitures électriques à batterie dans l'UE ont ainsi bondi de 118,1%, à 165.165 unités, représentant 21% du marché. À l'exception de Malte (-22,6%), tous les pays ont connu une croissance à deux ou trois chiffres, dont l'Allemagne, le plus grand marché en volume, avec une croissance remarquable de 170,7%.

Les voitures hybrides-électriques ont conservé leur deuxième position, avec une part de marché de 24%. Même si les voitures à essence restent le choix le plus populaire, leur part de marché a diminué, passant de 38,7% en août de l'année dernière à 32,7%.

Au niveau des constructeurs, le groupe Renault (+22,3%) a encore très bien performé en août, tout comme Volkswagen (+21,2%) et BMW Group (+22,5%). Le mois a été plus difficile pour Stellantis (+6,4%), Mitsubishi (-7,2%) ou encore Hyundai (+6,3%).

Sur les huit premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont considérablement augmenté (+17,9%), pour atteindre 7,1 millions d'unités. Malgré cette forte amélioration, le marché reste en retrait par rapport à son niveau pré-pandémie (9 millions d'unités vendues en 2019). La plupart des marchés affichent des gains à deux chiffres depuis le premier janvier, y compris les quatre plus grands : l'Espagne. (+20,5%), l'Italie (+20,2%), la France (+16,6%) et l'Allemagne (+16,5%).