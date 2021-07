NortonLifeLock : vers une fusion avec Avast

(Boursier.com) — Le titre de la firme de cybersécurité Avast profite de la spéculation, sur fond de discussions avec la maison-mère de l'antivirus Norton, NortonLifeLock, ex-Symantec. Le Wall Street Journal a fait état hier soir de négociations entre les deux groupes. Avast a confirmé ce jeudi être en "discussions avancées" avec l'Américain NortonLifeLock en vue d'une potentielle fusion. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé pour sa part qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. Le board de NortonLifeLock entend tirer le meilleur des deux compagnies pour favoriser les clients et employés, et maximiser ainsi la valeur de long terme. NortonLifeLock considère une offre en cash et actions sur Avast, sans donner de montant. Le WSJ avance une estimation de 8 milliards de dollars pour Avast.