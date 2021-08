NortonLifeLock : un gros actionnaire d'Avast veut faire grimper les enchères

NortonLifeLock : un gros actionnaire d'Avast veut faire grimper les enchères









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schroders , qui affiche une participation de 6,3% au capital d'Avast, juge l'offre de NortonLifeLock insuffisante et le fait savoir. Sue Noffke, responsable equities de Schroders pour le Royaume-Uni, interrogée par le London Times, estime que l'offre sous-évalue Avast et qu'une bonne partie des minoritaires ne pourraient par ailleurs détenir de titres de l'entité combinée et participer aux synergies futures, du fait des contraintes imposées aux fonds britanniques sur la détention de titres étrangers. La bataille s'annonce toutefois difficile pour contrarier le projet de rapprochement, les fondateurs d'Avast, à la tête de 35% du capital, entendant quant à eux apporter leurs titres.

La firme tchèque de cybersécurité Avast doit se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton, NortonLifeLock, ex-Symantec. L'Américain a confirmé plus tôt ce mois un accord en vue du rachat d'Avast pour plus de 8,1 milliards de dollars, le montant pouvait aller jusqu'à 8,6 milliards. Les deux groupes avaient précédemment fait état de négociations avancées en vue d'une potentielle fusion. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. La nouvelle entité afficherait plus d'un demi-milliard d'utilisateurs au niveau mondial. Elle siègera à Tempe et Prague et sera cotée sur le Nasdaq.