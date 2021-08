NortonLifeLock : fusion en vue avec Avast

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La firme tchèque de cybersécurité Avast va bien se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton, NortonLifeLock, ex-Symantec. L'Américain confirme un accord en vue du rachat d'Avast pour plus de 8,1 milliards de dollars, le montant pouvait aller jusqu'à 8,6 milliards. Les deux groupes avaient précédemment fait état de négociations avancées en vue d'une potentielle fusion. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. Le board de NortonLifeLock entend tirer le meilleur des deux compagnies pour favoriser les clients et employés, et maximiser ainsi la valeur de long terme. La nouvelle entité afficherait plus d'un demi-milliard d'utilisateurs au niveau mondial. Elle siègera à Tempe et Prague et sera cotée sur le Nasdaq.