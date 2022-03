NortonLifeLock : Avast chute avec l'enquête britannique

(Boursier.com) — Avast tombe de 12% sur la place britannique ce matin à 568£ environ, alors que l'autorité locale de concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition du groupe par NortonLifeLock pour 8,6 milliards de dollars. La firme tchèque de cybersécurité Avast doit se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton, NortonLifeLock, ex-Symantec. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. La nouvelle entité afficherait plus d'un demi-milliard d'utilisateurs au niveau mondial. Elle siègerait à Tempe et Prague et serait cotée sur le Nasdaq.