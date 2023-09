Northrop / Lockheed Martin : la Chine va sanctionner

(Boursier.com) — La Chine va imposer des sanctions aux géants américains de la défense Northrop Grumman et Lockheed Martin dans le cadre de ventes d'armes à Taïwan, indique l'agence Reuters, rapportant que, selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les deux sociétés de défense feront l'objet de représailles pour avoir fourni en armes l'État insulaire. "Nous exhortons la partie américaine à respecter effectivement le principe d'une seule Chine... à cesser la liaison militaire entre les États-Unis et Taïwan et à cesser d'armer Taïwan, sinon elle fera l'objet de représailles résolues et énergiques de la part de la partie chinoise", a aussi précisé la porte-parole Mao Ning.