Northrop Grumman se défend bien

(Boursier.com) — Northrop Grumman, contractant américain de défense, a dépassé les attentes en termes de ventes et profits sur le troisième trimestre et rehaussé sa guidance annuelle. Le bénéfice net trimestriel a représenté 986 millions de dollars soit 5,89$ par titre, contre 933 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 9,08 milliards de dollars, contre 8,47 milliards un an avant. Le backlog a atteint un record de 81,3 milliards. Les ventes annuelles sont attendues entre 35,7 et 36 Mds$.