Northrop Grumman bat le consensus de profits

(Boursier.com) — Northrop Grumman, le contractant américain de défense, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 13,46$, à comparer à un niveau de 17,14$ un an plus tôt. Le bpa ajusté, de 7,5$, dépasse le consensus FactSet qui était de 6,6$ environ. Le groupe relève ses perspectives de ventes pour l'année complète entre 38 milliards de dollars et 38,4 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 37,8 milliards de dollars. "Compte tenu de notre capacité éprouvée à gagner, embaucher et performer de manière compétitive, nous relevons nos perspectives de ventes pour 2023 et prévoyons de générer une forte croissance des flux de trésorerie sur plusieurs années", s'est félicitée Kathy Warden, DG de Northrop.