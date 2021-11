Nordstrom : massacre boursier après les comptes

(Boursier.com) — Nordstrom , la chaîne américaine de magasins, décrochait de 23% après bourse hier à Wall Street. Le groupe dévoilait en effet des résultats affectés par la faiblesse des stocks et les coûts salariaux élevés. Sur le troisième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 39 cents, contre 56 cents de consensus et 22 cents un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 3,64 milliards de dollars, ce qui dépasse tout de même le consensus de marché, contre 3,1 milliards de dollars un an avant. Le management admet que le groupe a dû lutter face aux pénuries. Le détaillant affirme qu'il doit évoluer plus rapidement pour gagner des parts de marché, dans un contexte de charges accrues.