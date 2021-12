Nordstrom : l'avenir de Nordstrom Rack en question

(Boursier.com) — Nordstrom pourrait scinder Nordstrom Rack, sa filiale de magasins à bas prix. Le groupe américain consulte AlixPartners pour examiner les diverses options possibles, selon les sources de 'Bloomberg'. Nordstrom n'est "pas du tout satisfait" de la reprise de Nordstrom Rack, qui n'offrirait pas suffisamment de marques haut de gamme et proposerait plus de produits moins chers que ses clients ne le souhaiteraient, a déclaré le directeur général Erik Nordstrom lors de la conférence téléphonique suivant la présentation des résultats trimestriels de la firme le mois dernier. En réponse, le détaillant a engagé des consultants externes pour aider à améliorer les performances de Nordstrom Rack et augmenter sa rentabilité, avait alors précisé le dirigeant.

Plusieurs grandes chaînes américaines de magasins sont en train de revoir leur business model, bouleversé par la pandémie de coronavirus. Macy's a par exemple demandé l'aide d'AlixPartners pour évaluer ses opérations en ligne à la demande de l'actionnaire activiste Jana Partners, tandis que la chaîne de grands magasins rivale Saks Fifth Avenue a décidé de scinder son activité en ligne, Saks Off 5th.