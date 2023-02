Nordstrom flambe à Wall Street, avec Ryan Cohen de GameStop

(Boursier.com) — Nordstrom bondit de 28% avant bourse à Wall Street, alors que Ryan Cohen, investisseur activiste à l'origine de la mémorable flambée de GameStop sur la cote américaine, aurait amassé une participation significative au capital de la chaîne de distribution de vêtements, bijouterie et cosmétiques. Selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes familières de la question, Cohen entendrait demander des changements au conseil d'administration de Nordstrom suite au déclin de son cours de bourse. L'activiste serait prêt à discuter avec le management de Nordstrom d'un "rafraîchissement ciblé" de son conseil d'administration, afin de soutenir des efforts de réduction des coûts alors que les ventes déclinent. Cohen serait l'un des cinq principaux actionnaires de la chaîne hors membres de la famille Nordstrom.

Cohen voudrait faire remplacer au moins un directeur chez Nordstrom. Il vise en particulier l'ancien dirigeant de Bed Bath & Beyond, Mark Tritton, qui préside le comité de rémunération - ce que Cohen juge conflictuel. L'investisseur milliardaire estime en effet inapproprié pour Tritton, qui travaillait chez Nordstrom de 2009 à 2016, de décider de la rémunération des membres de la famille Nordstrom qui sont des cadres de l'entreprise, car il travaillait autour d'eux. Tritton est administrateur de Nordstrom depuis avril 2020. Cohen se serait déjà rendu à Seattle, où Nordstrom est basé, pour rencontrer des membres de la famille et en savoir plus.