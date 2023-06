Nordstrom flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Nordstrom bondit de 7% avant bourse à Wall Street, lors que la chaîne américaine de magasins a dévoilé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7 cents, là où les analystes prévoyaient une perte. Les revenus du groupe ont totalisé 3,18 milliards de dollars sur le trimestre, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 3,57 milliards un an plus tôt. Le groupe affiche en données consolidées une perte nette de 205 millions de dollars soit 1,27$ par titre. Pour l'exercice, les revenus sont attendus en déclin de 4 à 6%, la marge d'Ebit est anticipée à 1,5-2% et la marge d'Ebit ajusté entre 3,7 et 4,2%. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,8 et 2,2$. Rappelons que Ryan Cohen, investisseur activiste à l'origine de la mémorable flambée de GameStop sur la cote américaine, a récemment amassé une participation significative au capital de la chaîne de distribution de vêtements, bijouterie et cosmétiques.