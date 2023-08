Nordson : chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre

(Boursier.com) — Nordson abandonnait 5% après bourse hier soir à Wall Street. Le groupe a pourtant dépassé les attentes de profits pour son troisième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 2,35$, à comparer à un consensus de 2,31$ et un niveau de 2,49$ un an plus tôt. Les revenus du producteur d'équipements et machineries industrielles ont été de 649 millions de dollars pour la période, contre 662 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus sont ainsi inférieurs quant à eux aux anticipations moyennes des analystes de la place. Le bénéfice opérationnel trimestriel a été de 171 millions, alors que l'Ebitda a atteint 208 millions soit 32% des ventes. Le groupe envisage une croissance de 0 à 2% sur l'exercice, pour un bpa ajusté allant de 8,9 à 9,05$.