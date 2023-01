Non, Elon Musk n'a pas vraiment perdu 200 milliards de dollars

(Boursier.com) — Pauvre Elon Musk ! Selon les titres de plusieurs grands médias anglo-saxons, l'ex-homme le plus riche du monde aurait perdu 200 milliards de dollars depuis novembre 2021, ce qui constituerait la perte de fortune la plus importante jamais observée. Pour appuyer cette thèse, les médias en question, qui généralement ne portent pas Musk dans leur coeur, évoquent l'écart entre certains indices mesurant la valeur nette ou la fortune des milliardaires. L'indice Bloomberg des milliardaires mesurait une valeur nette de 340 milliards de dollars de Musk au mois de novembre 2021, contre 137 milliards de dollars désormais. Le fantasque homme d'affaires aurait donc perdu plus de 200 milliards de dollars selon cette mesure, et ne serait "plus que" la deuxième fortune au monde.

Ces mesures n'ont pourtant pas grand sens. L'essentiel de la fortune de Musk en 2021 provenait de sa participation au capital de Tesla. Il s'agissait d'une fortune tout à fait virtuelle. Ce qui est un peu plus concret, ce sont les 40 milliards de dollars d'espèces sonnantes et trébuchantes récupérées par le milliardaire en quatorze mois, en cédant des actions Tesla - au grand regret de certains investisseurs au capital du constructeur texan de véhicules électriques. Les premières ventes d'actions avaient été justifiées par la couverture d'une lourde addition fiscale. Depuis, l'acquisition du réseau social média Twitter explique sans doute l'essentiel des cessions de titres Tesla supplémentaires de Musk. Après ses dernières ventes, le multimilliardaire a confié qu'il craignait une récession très dure, du fait de la politique monétaire de la Fed, ce qui justifierait aussi la nécessité d'un matelas de sécurité additionnel en cas de scénario noir.

Ces mesures des fortunes des milliardaires sont en grande partie virtuelles, puisqu'elles reposent la plupart du temps sur une ou plusieurs participations dans des entreprises dont les cours de bourse fluctuent quotidiennement. On se rappelle par exemple que Musk a longtemps été au coude-à-coude avec Jeff Bezos pour la place de première fortune mondiale, au gré des variations des cours de bourse de Tesla et d'Amazon. Son trône conquis, l'impertinent Elon avait raillé le fondateur d'Amazon et sa position de 'numéro deux' ou de 'médaille d'argent' - position qui est maintenant celle de Musk dans les différents classements de ce style.

Le classement Forbes des fortunes en temps réel des milliardaires diffère un peu de celui de Bloomberg, et donne à Musk une 'valeur' de 146,5 milliards de dollars à l'heure actuelle. Forbes rappelle que Musk a cofondé six compagnies, dont Tesla, SpaceX, Boring Co et Neuralink. Le magazine estime qu'entre ses titres et ses options, Musk contrôle encore 25% de Tesla, mais qu'il a engagé plus de la moitié de ses actions en tant que collatéral de prêts. SpaceX serait évalué 127 milliards de dollars sur la base d'une levée de fonds du mois de mai. La dernière levée de capitaux de Boring Company valoriserait cette entité près de 6 milliards. Enfin, Musk détiendrait maintenant environ 74% de Twitter, mais le réseau social n'étant pas coté, il n'est plus possible de savoir à combien le marché évaluerait la firme acquise pour 44 milliards de dollars - prix estimé surévalué par certains.

Dire que Musk a perdu 200 milliards de dollars est donc assez trompeur. D'une part, la comparaison s'effectue par rapport au pic historique de valorisation de Tesla, qui était sûrement 'en bulle' à court terme du fait des largesses de la Fed, qui avaient dopé certaines grandes valeurs technologiques. D'autre part, une partie des actifs de Musk (Twitter, SpaceX ou Boring Co notamment) est difficile à évaluer, puisqu'il s'agit de sociétés non cotées. Enfin, les valeurs boursières des participations des grands milliardaires sont tout à fait virtuelles, dans la mesure où la moindre cession significative de titres du dirigeant enclencherait une réaction forte du marché à la baisse (comme cela a été le cas sur Tesla). De telles participations ne seraient donc pas cessibles au prix du marché, puisque les premières déclarations de vente feraient chuter l'action. Plutôt que de dire qu'Elon Musk a perdu 200 milliards de dollars, il conviendrait donc de dire qu'il n'a jamais valu 340 milliards de dollars.

Musk a sans doute conscience que cette fortune n'était que très virtuelle. "Si vous avez passé une mauvaise année parce que vous avez perdu de l'argent sur les marchés, rappelez-vous qu'Elon Musk a perdu 200 milliards de dollars et fait toujours des blagues sur twitter", relève sur Twitter un compte parodique de Jerome Powell, suscitant une réaction d'indifférence de Musk sous forme d'emoji.

🤷??️

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter