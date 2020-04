Nomura rejoint le China Finance 40 Forum en tant que membre executif

Nomura rejoint le China Finance 40 Forum en tant que membre executif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nomura Holdings, Inc. annonce ce jour qu'elle a rejoint le China Finance 40 Forum (CF40) en tant que membre exécutif sur invitation du think tank. Nomura est la première entreprise japonaise et la treizième entreprise étrangère à devenir membre exécutif du CF40, qui compte 74 membres exécutifs.

Créé en 2008 à Pékin, le CF40 est l'un des groupes de réflexion non gouvernementaux et à but non lucratif les plus influents de Chine. Il se consacre à la recherche sur les politiques économiques et financières et aux échanges universitaires.

Le CF40 organise plus de 100 événements par an sur la Chine et les questions économiques et financières mondiales, y compris des sommets de grande envergure tels que le Bund Summit et le Yichun Forum, et des séminaires conjoints avec des organisations internationales comme le Fonds monétaire international et l'Institut Peterson pour l'économie internationale. Ces événements offrent des possibilités d'échange entre experts des politiques économiques, chercheurs et praticiens du secteur de la finance et du monde de l'économie.

Les recherches menées par le CF40 portent sur des questions liées la finance internationale et les outils de contrôle de la finance et des FinTech, ce qui en fait le centre d'attention du secteur financier en Chine.

Nomura est récemment devenue la première entreprise étrangère à créer en Chine une coentreprise de courtage au sein de laquelle elle est majoritaire. L'invitation à rejoindre le CF40 témoigne de 40 ans d'engagement de la société à l'égard de la Chine en tant que banque d'investissement mondiale de l'Asie.

"Nomura continuera à oeuvrer au développement des marchés de capitaux et à la croissance économique du Japon et de la Chine" conclut l'établissement.