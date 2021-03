Nominations au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation annoncent de nouvelles nominations au sein de l'Alliance, à compter du 1er avril 2021.

Véronique Sarlat-Depotte, actuellement directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO), est nommée secrétaire générale de l'Alliance. Elle reste membre du Board of Management (BoM) du Groupe Renault. A la tête de l'Alliance Cooperation Office, Véronique Sarlat-Depotte aura pour mission de coordonner les projets majeurs de l'Alliance, d'accélérer et d'approfondir les coopérations opérationnelles, et d'élargir les champs de développement et d'application au bénéfice des trois entreprises membres.

Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO), en remplacement de Véronique Sarlat-Depotte. Il rejoint le Board of Management (BoM) du Groupe Renault.

Hadi Zablit, actuellement secrétaire général de l'Alliance, quittera ses fonctions au 1er avril 2021.