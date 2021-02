Nomination au Comité exécutif de Carrefour Banque

(Boursier.com) — Orli Hazan est nommée Directrice générale de Carrefour Banque. Orli Hazan a démarré sa carrière professionnelle en 2000 dans le conseil puis elle rejoint la branche conseil de l'éditeur SAP France avant d'être promue en tant que responsable du développement spécifique EMEA. Elle rejoint le Groupe Crédit Agricole en 2010 au sein duquel elle est directrice du programme SAP puis responsable de la stratégie et du pilotage financier au sein de la direction informatique Groupe.

Par la suite, elle rejoint le comex de Crédit Agricole Leasing & Factoring en tant que directrice de l'affacturage et pilote notamment, à ce titre, la conception et la mise en marché de la fintech interne Cash in Time.

En 2017, elle intègre le comex de LCL en tant que Directrice de la Stratégie, Transformation, Communication et Innovation.

Agée de 43 ans, Orli Hazan est diplômée de Sciences Po Paris et d'un master en Physique à l'Université Pierre et Marie Curie.